Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"De Kluizenaer", Goest / Holland
44 Min.Ab 12
Alexander Kooman ist beruflich schon durch die halbe Welt gereist, den ersten eigenen Laden hat er schließlich in der Heimat in Goest eröffnet. Wo früher eine Bank war, wird jetzt auf hohem Niveau gekocht. "De Kluizenaer" erinnert bis heute an die Vorgeschichte: Alte Tresor- und Zellentüren führen heute zu den Toiletten. Wer hier nicht zahlt, findet direkt seinen Platz im Keller! Wie stimmig finden die Mitstreiter die Location und welche Punkte gibt Mike zum Ende der Woche?
