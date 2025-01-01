Zum Inhalt springenBarrierefrei
"WIPPN'BK", Köln

44 Min.Ab 12

Mike Süsser darf sich auf eine spannende Woche in Köln und der Umgebung freuen. In der Kölner Südstadt öffnet Gastgeber Thomas Wippenbeck (56) seine Türen und lädt in sein architektonisch außergewöhnliches Ambiente ein. Noch außergewöhnlicher als das stilvolle Lokal ist die anspruchsvolle Küche des Restaurants "Wippn'BK": eine Crossover-Fusion-Küche, die europäische und asiatische Einflüsse mischt.

