Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Artistanbul 2", Köln

Kabel Eins
"Artistanbul 2", Köln

"Artistanbul 2", KölnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Artistanbul 2", Köln

44 Min.Ab 12

Im "Artistanbul 2" kommt die deutsch-türkische Kultur zusammen. Gastgeber Serhat Cokgezen (34) hat sein zweites Lokal im Dezember 2017 zentral in der Kölner Innenstadt, direkt gegenüber vom Römerbrunnen eröffnet. Die Wände sind mit türkischen Klatschblättern, Magazinfotos, Porträts und Plakaten tapeziert. Damit möchte er auf die große und bunte Filmgeschichte Istanbuls aufmerksam machen. Mit genauso viel Liebe zum Detail wird auch in der Küche gearbeitet ...

Alle verfügbaren Folgen