Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Bonjour Saigon", Köln
44 Min.Ab 12
Das Restaurant "Bonjour Saigon" liegt im beliebten "Belgischen Viertel" von Köln. Gastgeberin Huong Zhou (44) ist mit Leib und Seele seit bereits 22 Jahren in der Gastronomie selbstständig. Alle traditionellen Rezepte stammen von ihrer 73-jährigen Mutter. Mutter Thuy Le freut sich immer, wenn sie ihre Gäste mit ihrer Kochkunst erfreuen kann. Ob sie damit auch den Profi überzeugen kann?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
