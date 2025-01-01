Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Truck-Stop Quirla", Quirla

"Truck-Stop Quirla", Quirla

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Truck-Stop Quirla", Quirla

44 Min.Ab 12

Mike Süsser zieht weiter und schaut sich in Thüringen um. Den Wochenstart eröffnet Gastgeber Eberhard "Ebi" Schneider (63). Ebi ist ein wahres Urgestein des Ostens: Trabis, DDR Requisiten, Erich Honecker Portraits an den Wänden. Sein "Truck-Stop" in Quirla wirkt wie ein DDR Museum. Authentische "DDR Gerichte" runden das Konzept ab. Ebis Lebensmotto will er heute Mike Süsser und den Kollegen vermitteln: "Der Osten lebt!"

