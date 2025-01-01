Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Küche im Keller", Gera
44 Min.Ab 12
In der "Küche im Keller" findet man viele Küchenutensilien aus "Omas Zeiten". Gastgeber und Küchenchef Marco Brauch (40) hat seinen kleinen gemütlichen Laden in Gera eröffnet. Hier treffen moderne und klassische Speisen zusammen und werden neu interpretiert und nach eigenen Rezepten angeboten. Mike Süsser ist ebenfalls gespannt auf das Konzept.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins