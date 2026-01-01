Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Andy Green", Kösching

Kabel Eins
"Andy Green", Kösching

"Andy Green", KöschingJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Andy Green", Kösching

45 Min.Ab 12

"Andy Green" in Kösching steht für Healthy Lifestyle: Natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Andreas Waldinger (34) will eine gesunde Küche anbieten und mit seinem Konzept einen Beitrag zu mehr Lebensqualität leisten. Kommt dieser Anspruch auch bei den Kollegen an oder führen Andreas' Versprechungen ins Leere?

Alle verfügbaren Folgen