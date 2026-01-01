Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Andy Green", Kösching
45 Min.Ab 12
"Andy Green" in Kösching steht für Healthy Lifestyle: Natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Andreas Waldinger (34) will eine gesunde Küche anbieten und mit seinem Konzept einen Beitrag zu mehr Lebensqualität leisten. Kommt dieser Anspruch auch bei den Kollegen an oder führen Andreas' Versprechungen ins Leere?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen