Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Wasserhaus". Hermersberg
44 Min.Ab 12
Inmitten des Klappertals in der Westpfalz liegt das Restaurant "Zum Wasserhaus". In der Waldgaststätte ist Sabine Emanuel (52) die Chefin und überzeugt davon, dass ihr Koch alle in die Tasche steckt. Sie setzt alles auf ihr Team und die schöne Aussicht. Kann Sabine dem hohen Anspruch von Mike Süsser und den Kollegen gerecht werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins