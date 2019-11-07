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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Fleur de Sel", Maintal

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
"Fleur de Sel", Maintal

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.11.2019: "Fleur de Sel", Maintal

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Im "Fleur de Sel" steht die ganze Familie Spalier, um Mike Süsser und die anderen Gastronomen der Woche zu begrüßen. Allen voran Christine Theumer, die als Gastgeberin ihren Gästen einen mediterranen Kurzurlaub mitten in Maintal verspricht. Kann sie dieses Versprechen halten oder geht sie mit ihrer Küche baden?

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