Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Landküche", Daun
44 Min.Ab 12
Albrecht Land hängt am ersten Tag der Eifel-Woche die Latte hoch: In Daun tritt er mit seiner "Landküche" an. In seinem modern eingerichteten Restaurant bietet er eine abwechslungsreiche regionale Küche an, wo er sehr viel Wert auf die Qualität der Produkte legt. Doch hier und da schleichen sich Fehler ein, die Albrecht den Weg zum Sieg verbauen könnten ...
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins