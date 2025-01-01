Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Pilliger Hof", Pillig

Kabel Eins
"Pilliger Hof", Pillig

"Pilliger Hof", PilligJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Pilliger Hof", Pillig

44 Min.Ab 12

"Kommt als Gast, geht als Freund." Unter diesem Motto lädt Yvonne Laubenthal heute in ihren "Pilliger Hof" ein. Die 52-Jährige trägt ihr Herz auf der Zunge und freut sich über den Besuch der Kollegen. Auch Mike Süsser ist auf Stippvisite in Pillig und kann noch viele Tipps geben - zu viele, als dass es für den Sieg reicht?

Alle verfügbaren Folgen