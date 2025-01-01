Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
„Brasil Live“, Duisburg
44 Min.
Ab 12
Die Eröffnung der Ruhrgebiets-Woche beginnt mit dem Rodizio-Spezialitäten-Restaurant "Brasil Live" in Duisburg. José Carlos Barreiras da Ponte (46) ist der Inhaber und Geschäftsführer und präsentiert mit brasilianischer Leidenschaft seinen Laden und seine bildschönen Samba-Tänzerinnen. Zur Herrenrunde gesellt sich auch Mike Süsser, der trotz der Tanzeinlagen ebenfalls einen kühlen Kopf bewahren muss.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
