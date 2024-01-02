"HaldiSpoon": Authentische Küche mit oder ohne Pfiff?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.01.2024: "HaldiSpoon": Authentische Küche mit oder ohne Pfiff?
Den Anfang macht Jessica mit ihrem indischen Restaurant "HaldiSpoon". Im Kölner Stadtteil Mülheim bietet sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder klassisch indische Gerichte mit modernen Akzenten an. Die ganze Familie, allen voran Mama Gursharanjit in der Küche, möchte mit exotischen Gewürzen und modernen Innovationen die Mitstreiter überzeugen. Aber punktet am Ende die authentische Küche oder fehlt doch der letzte Pfiff?
