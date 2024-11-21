Türkische Klassiker neu interpretiert im Lokal "anfora"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.11.2024: Türkische Klassiker neu interpretiert im Lokal "anfora"
44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Heute begrüßt Musa die Gäste in seinem türkischen Restaurant, das sich deutlich von traditionellen Döner-Imbissen abhebt. Zentral in der Stadt gelegen, bietet das Lokal ein modernes Ambiente. Der Koch Yilmaz Aktaz legt besonderen Fokus auf eine frische türkische Küche, insbesondere auf vielfältige Fleischgerichte und andere türkische Klassiker neu interpretiert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins