Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Türkische Klassiker neu interpretiert im Lokal "anfora"

Kabel Eins
Folge vom 21.11.2024
Türkische Klassiker neu interpretiert im Lokal "anfora"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 21.11.2024: Türkische Klassiker neu interpretiert im Lokal "anfora"

44 Min.
Ab 12

Heute begrüßt Musa die Gäste in seinem türkischen Restaurant, das sich deutlich von traditionellen Döner-Imbissen abhebt. Zentral in der Stadt gelegen, bietet das Lokal ein modernes Ambiente. Der Koch Yilmaz Aktaz legt besonderen Fokus auf eine frische türkische Küche, insbesondere auf vielfältige Fleischgerichte und andere türkische Klassiker neu interpretiert.

