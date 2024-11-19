Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"El Lazo" - Das spanisch-südamerikanische Steakhaus!

Kabel Eins
Folge vom 19.11.2024
"El Lazo" - Das spanisch-südamerikanische Steakhaus!

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 19.11.2024: "El Lazo" - Das spanisch-südamerikanische Steakhaus!

44 Min.
Ab 12

Heute geht es in die Düsseldorfer Altstadt zu Dino, der sein spanisch-südamerikanisches Steakhaus präsentiert. Der gelernte Koch setzt auf ein vielfältiges Team, das aus vielen Nationen besteht. Gekocht wird von Pedro und Bobby, die die Gäste mit erstklassigen Steaks und spanischen Spezialitäten verwöhnen. Kann Dino seine Kollegen mit diesem internationalen Ansatz für sich begeistern?

