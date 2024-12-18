"Rosi's Sonnbergstuben" - Der beliebte Treffpunkt für Promis!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.12.2024: "Rosi's Sonnbergstuben" - Der beliebte Treffpunkt für Promis!
Folge vom 18.12.2024
Wenn man schon in Kitzbühel ist, dann darf man eine Sache nicht verpassen: Einen Besuch in "Rosi's Sonnbergstuben". Seit 50 Jahren ist die Alm ein beliebter Treffunkt in Kitzbühel, gerade auch für Promis. Und für besondere Gäste, wie in diesem Fall, lässt es sich die Rosi nicht nehmen ein Weihnachtsständchen zu jodeln. Ihr Sohn Friedel ist der Inhaber des Ganzen und der heutige Gastgeber. Neben seiner Mutter hat er noch weitere Weihnachtsüberraschungen parat.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
