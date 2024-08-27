"WATT's up" - Mehr als ein Strandimbiss!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.08.2024: "WATT's up" - Mehr als ein Strandimbiss!
44 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12
An Tag zwei geht es direkt an den Nieblumer Strand von Föhr. Hier führt der zweite Simon der Runde das Strandrestaurant "WATT's up". Auch er betreibt das Lokal gemeinsam mit seiner Frau. Die beiden verstehen ihr Gastrokonzept als eine Mischung aus Restaurant und Strandbar. Dass sie mehr sind als ein Strandimbiss, wollen sie Mike und den vier anderen Gastronomen beweisen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins