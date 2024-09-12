"Urban Marina Food" im Restaurant "Pier 47"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.09.2024: "Urban Marina Food" im Restaurant "Pier 47"
44 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Heute geht es nach Bergkamen zum Restaurant "Pier 47". Im größten Yachthafen Nordrhein-Westfalens kommt "Urban Marina Food" auf den Tisch. Betriebs- und Küchenleiter Dirk hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Gästen einen kleinen Urlaub mitten im Ruhrpott zu ermöglichen. Ob draußen an der Strandbar oder im durchgestylten Gastraum, hier kommen die Gäste auf ihre Kosten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins