Bodenständige deutsche Küche im "Restaurant Sundblick"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.09.2024: Bodenständige deutsche Küche im "Restaurant Sundblick"
44 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12
Am Dienstag geht es aufs Festland, nach Stralsund. Hier lädt Ilona in ihr "Restaurant Sundblick" ein. Klassische und bodenständige deutsche Küche wie aus dem Lehrbuch verspricht sie. Dabei erstrahlt der Inklusionsbetrieb auf dem alten Kasernengelände in modernem Glanz. Wird hier für jeden etwas dabei sein?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen