"DAS LOKAL" - norddeutscher FlairJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.09.2024: "DAS LOKAL" - norddeutscher Flair
44 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Diese Woche geht es für "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" in den Norden nach Hamburg. Den Anfang macht das Duo bestehend aus Christopher und Markus in ihrem Brauhaus "DAS LOKAL". Die beiden Kindheitsfreunde verwöhnen ihre Gäste mit deutscher Küche und norddeutschem Flair. Werden sie ihre Konkurrenten damit überzeugen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins