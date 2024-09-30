Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 30.09.2024: "DAS LOKAL" - norddeutscher Flair

44 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Diese Woche geht es für "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" in den Norden nach Hamburg. Den Anfang macht das Duo bestehend aus Christopher und Markus in ihrem Brauhaus "DAS LOKAL". Die beiden Kindheitsfreunde verwöhnen ihre Gäste mit deutscher Küche und norddeutschem Flair. Werden sie ihre Konkurrenten damit überzeugen können?

