Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Traditionelle georgische Speisen im "Chito Gvrito"

Kabel EinsFolge vom 01.10.2024
Traditionelle georgische Speisen im "Chito Gvrito"

Traditionelle georgische Speisen im "Chito Gvrito"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.10.2024: Traditionelle georgische Speisen im "Chito Gvrito"

44 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Am zweiten Tag geht es zu Elhan in sein traditionell georgisches Restaurant. Der Geschäftsführer des "Chito Gvrito" hat nicht nur ein Talent für Unterhaltung, sondern auch für authentische Küche aus seiner Heimat, zubereitet von seiner Frau Darya. Kann er mit seinem besonderen Konzept die anderen Gastronomen für sich gewinnen?

Alle verfügbaren Folgen