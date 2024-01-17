Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Marktschänke Schwanenberg": Restaurant für jedermann

Kabel EinsFolge vom 17.01.2024
"Marktschänke Schwanenberg": Restaurant für jedermann

"Marktschänke Schwanenberg": Restaurant für jedermann Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 17.01.2024: "Marktschänke Schwanenberg": Restaurant für jedermann

44 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12

Am Mittwoch lädt Raphaela K. (33) die anderen Gastronomen nach Erkelenz in die "Marktschänke Schwanenberg" ein. Hier treffen sich Jung und Alt, Moderne und Tradition sowie kreative und klassische Küche. Kann sich Raphaela mit ihrem Konzept den Wochensieg holen?

Alle verfügbaren Folgen