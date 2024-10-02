Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 02.10.2024
44 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12

Zur Wochenmitte ist Alaa, von allen stets Aladin genannt, mit seinem "Le Levant" an der Reihe. In einem noblen Stadtteil von Hamburg kreiert der gebürtige Syrer levantinische Speisen aus seiner Heimat auf hohem Niveau und möchte seine Mitstreiter mit seinen einzigartigen Gerichten aus der Levante verzaubern.

