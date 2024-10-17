Urlaubsfeeling im "NOMA Beach"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.10.2024: Urlaubsfeeling im "NOMA Beach"
44 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Noel empfängt heute seine Gäste im "NOMA Beach". Mit der Kombination aus deutscher und mediterraner Küche sowie Urlaubsfeeling will der Gastronom seine Gäste zum Staunen bringen. Doch hohe Erwartungen können auch den Druck erhöhen. Können Noel und sein Team dem standhalten oder werden sich Fehler einschleichen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins