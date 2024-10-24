Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Hotel & Restaurant Hanswirt" - Gourmetgenuss!

Kabel EinsFolge vom 24.10.2024
"Hotel & Restaurant Hanswirt" - Gourmetgenuss!

"Hotel & Restaurant Hanswirt" - Gourmetgenuss!Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 24.10.2024: "Hotel & Restaurant Hanswirt" - Gourmetgenuss!

44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Matthias empfängt heute seine Gäste in Rabland in seinem "Hotel & Restaurant Hanswirt". Das Hotel erweckt seit dem Jahre 1357 Tradition zum Leben. Matthias verspricht Gourmetgenuss und nur das Beste aus regionalen und nachhaltigen Zutaten. Werden seine Gäste vom Konzept überzeugt sein?

Alle verfügbaren Folgen