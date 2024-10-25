Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Südtiroler Küche im "Restaurant Terz im MONDI Hotel Tscherms"

Kabel Eins
Folge vom 25.10.2024
Südtiroler Küche im "Restaurant Terz im MONDI Hotel Tscherms"

Südtiroler Küche im "Restaurant Terz im MONDI Hotel Tscherms"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 25.10.2024: Südtiroler Küche im "Restaurant Terz im MONDI Hotel Tscherms"

44 Min.
Ab 12

Am letzten Tag geht es nach Tscherms, dort besuchen die Gastronomen Andreas in seinem "Restaurant Terz". Andi vereint Südtiroler Küche mit Einflüssen aus der ganzen Welt und die Erwartungen der Kollegen sind hoch. Wird er die hohen Erwartungen auch tatsächlich erfüllen können?

