Regionale Produkte im "Bauernmarkt Dasing" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.01.2024: Regionale Produkte im "Bauernmarkt Dasing"
45 Min.Folge vom 30.01.2024Ab 12
Am Dienstag lädt Veronika, auch Vroni genannt, in den "Bauernmarkt Dasing" ein. Mit einem modernen Konzept vereint sie Bauernmarkt und Gastronomie. Aushängeschild des Lokals ist die Verwendung regionaler Produkte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins