Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Land-Steakhaus Bürger": Hier ist der Name Programm

Kabel EinsFolge vom 05.02.2024
"Land-Steakhaus Bürger": Hier ist der Name Programm

"Land-Steakhaus Bürger": Hier ist der Name Programm Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.02.2024: "Land-Steakhaus Bürger": Hier ist der Name Programm

45 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12

Diese Woche startet Bernhard mit seinem "Land-Steakhaus Bürger" in Marxheim. Zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder begrüßt er die Gäste mit bayrisch-traditioneller Küche. Doch steckt genügend Tradition in diesem Lokal, um diese Woche gegen die anderen Gastronomen zu gewinnen?

Alle verfügbaren Folgen