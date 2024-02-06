"LA BODEGA": Der absolute Geheimtipp Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.02.2024: "LA BODEGA": Der absolute Geheimtipp
Folge vom 06.02.2024
An Tag zwei begrüßt Elefterios "Lefti" in Dachau die vier anderen Gastronomen in seinem mexikanischen Restaurant. Der gebürtige Grieche scheint ein absoluter Geheimtipp zu sein. Mit seiner Frau als Küchenchefin und seinem Sohn im Service versprüht das "LA BODEGA" familiären Charme. Haben Leftis Mitstreiter etwas für diesen Charme übrig?
