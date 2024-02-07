Überzeugt Quereinsteigerin Arina im "MINA" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.02.2024: Überzeugt Quereinsteigerin Arina im "MINA"
45 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 12
Im "MINA" empfängt Arina ihre vier Mitstreiter der Woche. Zusammen mit ihrer Mutter Rana bringt sie den Gästen die persische sowie moderne Küche auf die Teller. Arina ist die einzige ungelernte Gastronomin in dieser Runde. Wird sie ihre Mitstreiter dennoch überzeugen können?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
