Die Schnitzel-Diskussion im "Stagge" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.02.2024: Die Schnitzel-Diskussion im "Stagge"
44 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12
Mitte der Woche öffnet Saeed B. (47) die Türen seines Lokals "Stagge". In Osterholz-Scharmbeck bietet der Koch deutsche Küche an. Neben den deutschen Klassikern findet man bei ihm auch norddeutsche Spezialitäten. Kennen sich alle Gastronomen mit der deutschen Küche aus oder wird es am Ende Diskussionen um ein Schnitzel geben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins