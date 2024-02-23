Gute Kochkunst im "Bombay Restaurant" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.02.2024: Gute Kochkunst im "Bombay Restaurant"
44 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12
Am letzten Tag in Bremen besuchen die Gastronomen Sri P. (52) in seinem "Bombay Restaurant". Hier bietet er traditionelle indische Gerichte an. Sri ist von seinen Kochkünsten überzeugt und rechnet mit vielen Punkten. Aber kann er mit seinem Konzept auch die Mitstreiter überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins