"Vetrina": Ein Blick in die Toskana Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.01.2024: "Vetrina": Ein Blick in die Toskana
44 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
Einen Blick in die Toskana verspricht Maximilian, der zusammen mit seiner Mutter Heike das "Vetrina" in der Kölner Innenstadt betreibt. Mit gehobener italienischer Küche will sich Max die Gunst der Mitstreiter erkochen. Aber werden sich die Gäste in die Toskana versetzt fühlen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins