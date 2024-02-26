Direkt auf dem Golfplatz: "Restaurant Gut Henriettenthal" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.02.2024: Direkt auf dem Golfplatz: "Restaurant Gut Henriettenthal"
Folge vom 26.02.2024
Auftakt in eine neue Woche in Wiesbaden. Den Anfang macht Mehdi auf einem Golfplatz unweit von Wiesbaden. Der Gastronomieleiter und Küchenchef des Lokals bietet hier eine Mischung aus Klassikern und gehobenen deutschen Gerichten mit orientalischen Einflüssen an. Ob er damit bei seinen Mitstreitern punkten kann?
