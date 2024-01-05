Feiermeilen Lokal: Das "LATIF'S Frontcooking & Bar" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.01.2024: Feiermeilen Lokal: Das "LATIF'S Frontcooking & Bar"
44 Min.Folge vom 05.01.2024Ab 12
Finale in Köln - und heute auf den "Ringen", der Feiermeile mitten in der Innenstadt. In dieser zentralen Lage begrüßen heute Vater Abdellatif und sein Sohn Yassin ihre Mitstreiter. Während Yassin im Service punkten will, bringt Vater Latif zusammen mit Koch Tarik seine Heimat Marokko auf die Teller. Können die beiden heute neue Fans für Ihre Landesküche gewinnen und sich den Sieg holen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
