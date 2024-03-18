Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 18.03.2024
Folge vom 18.03.2024: Deutsche und Italienische Küche im "Restaurant Kastanien Garten"

45 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12

Los geht's in eine neue Woche in Bonn und Umgebung. Der Start fällt bei der gebürtigen Rumänin Lavinia. Im Norden von Bonn möchte die Gastgeberin ihre Mitstreiter:innen mit einem Mix aus deutscher und italienischer Küche überzeugen. Gelingt ihr der Spagat oder geht der Schuss nach hinten los?

