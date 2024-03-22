"Alter Zoll Oberpleis": Simultanübersetzerin zeigt ihr Können! Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.03.2024: "Alter Zoll Oberpleis": Simultanübersetzerin zeigt ihr Können!
45 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 12
Zum Wochenfinale geht es zu María Soledad. Die gelernte Simultanübersetzerin ist Inhaberin, Geschäftsführerin und Wassersommelière des Hauses. Doch Sole möchte nicht nur mit ihrer großen Wasserauswahl punkten: Ihr Koch Benito ist dafür verantwortlich, im gemütlichen Gastraum internationale Speisen auf die Teller zu bringen. Wird es zum Finale Kritik oder viele Punkte hageln?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins