Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins Folge vom 22.03.2024
45 Min. Ab 12

Zum Wochenfinale geht es zu María Soledad. Die gelernte Simultanübersetzerin ist Inhaberin, Geschäftsführerin und Wassersommelière des Hauses. Doch Sole möchte nicht nur mit ihrer großen Wasserauswahl punkten: Ihr Koch Benito ist dafür verantwortlich, im gemütlichen Gastraum internationale Speisen auf die Teller zu bringen. Wird es zum Finale Kritik oder viele Punkte hageln?

