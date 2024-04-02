"Law & Order": Restaurant neben dem Amtsgericht Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.04.2024: "Law & Order": Restaurant neben dem Amtsgericht
Folge vom 02.04.2024
Im "Law & Order" in Bielefeld wacht Justitia über die Küche. Gastgeber Mirco vertritt das Lokal, das sich die Lage neben dem Amtsgericht in Bielefeld zum Thema macht. Mit leicht gehobener europäischer Küche will er seine Mitstreiter am Tisch für sich gewinnen. Wird ihm das gelingen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
12
