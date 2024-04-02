Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Law & Order": Restaurant neben dem Amtsgericht

Kabel EinsFolge vom 02.04.2024
44 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 12

Im "Law & Order" in Bielefeld wacht Justitia über die Küche. Gastgeber Mirco vertritt das Lokal, das sich die Lage neben dem Amtsgericht in Bielefeld zum Thema macht. Mit leicht gehobener europäischer Küche will er seine Mitstreiter am Tisch für sich gewinnen. Wird ihm das gelingen?

