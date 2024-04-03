Street-Food-Lokal: "GIINGIIN" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.04.2024: Street-Food-Lokal: "GIINGIIN"
44 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Am zweiten Tag lädt Saowanee in den Harms Markt ein. Sie betreibt dort eines der diversen internationalen Street-Food-Lokale und lädt ihre Gäste auf eine Reise nach Thailand ein. Mit authentisch thailändischer Küche möchte Saowanee den Siegerteller ins "GIINGIIN" bringen. Wird sie die Erwartungen der anderen Gastronomen erfüllen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins