Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.01.2024: Neue kulinarische Erfahrungen im "imota"
45 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in Neuwied und Umgebung. Den Anfang macht Gastgeber Roubert. In seinem Lokal bietet der Gastronom vor allem syrische und orientalische Küche an. Für einige der Gastronomen eine neue Erfahrung. Wird Roubert die Mitstreiter mit seinem Konzept überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
