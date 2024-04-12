Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 12.04.2024
44 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12

Das Wochenfinale findet in der "Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg" statt. Mit viel Herzlichkeit nimmt Gastgeber Niels seine Gäste in Empfang. Von hauseigenem Bier bis hin zu kreativen Brotzeiten und weiteren neu interpretierten Klassikern hat das Lokal mit dem langen Namen einiges zu bieten. Ob die moderne Brauhausküche im hohen Norden auch bei den Mistreitern ankommt, wird sich zeigen.

