Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 26.04.2024
44 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12

Der Abschluss der Woche findet im "Restaurant SO" in Weinheim statt. Inhaber und Küchenchef Lukas hat neben der Auszeichnung durch den Gault Millau schon viele weitere erhalten. Mit deutscher und internationaler Küche möchte er in dieser Woche auch den "Sieger-Teller" gewinnen. Wird er die nötigen Punkte dazu aus seinen Mitstreitern herauskitzeln können?

