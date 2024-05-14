Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Vegane und vegetarische Speisen im "Gässles-Stüble"

Kabel Eins
Folge vom 14.05.2024
Vegane und vegetarische Speisen im "Gässles-Stüble"

Folge vom 14.05.2024: Vegane und vegetarische Speisen im "Gässles-Stüble"

44 Min.
Folge vom 14.05.2024
Ab 12

Am zweiten Tag geht es zur gelernten Köchin Stephanie nach Hessigheim. Im "Gässles-Stüble" herrscht Frauenpower pur. Zusammen mit ihrer Freundin und Köchin Belinda betreibt sie das Lokal nun bereits seit über zehn Jahren. Aus der ehemaligen Besenwirtschaft haben die beiden ein richtiges Restaurant mit Schwerpunkt auf veganen und vegetarischen Speisen gemacht. Wie kommt die Küche bei den anderen an?

