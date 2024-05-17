Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurants wie Gasthaus zum Hirsch sind konkurrenzlos"

Kabel Eins
Folge vom 17.05.2024
"Restaurants wie Gasthaus zum Hirsch sind konkurrenzlos"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 17.05.2024: "Restaurants wie Gasthaus zum Hirsch sind konkurrenzlos"

44 Min.
Folge vom 17.05.2024
Ab 12

Zum großen Wochenfinale lädt Christian in sein Traditionshaus in Hardthausen am Kocher ein. Das "Gasthaus zum Hirsch" gibt es schon seit über 40 Jahren und wird von dem jungen Koch zusammen mit seiner Familie geführt. Ihr Steckenpferd ist die deutsche Küche mit Wildgerichten aus dem Holzofen. Christian ist sehr ambitioniert und will am letzten Tag den Wochensieg. Doch seine Konkurrenz ist kritisch.

