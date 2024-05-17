"Restaurants wie Gasthaus zum Hirsch sind konkurrenzlos"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.05.2024: "Restaurants wie Gasthaus zum Hirsch sind konkurrenzlos"
Folge vom 17.05.2024
Zum großen Wochenfinale lädt Christian in sein Traditionshaus in Hardthausen am Kocher ein. Das "Gasthaus zum Hirsch" gibt es schon seit über 40 Jahren und wird von dem jungen Koch zusammen mit seiner Familie geführt. Ihr Steckenpferd ist die deutsche Küche mit Wildgerichten aus dem Holzofen. Christian ist sehr ambitioniert und will am letzten Tag den Wochensieg. Doch seine Konkurrenz ist kritisch.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins