Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Der Gasthof zur Post Frontenhausen kocht "brutal regional"

Kabel EinsFolge vom 07.06.2024
Der Gasthof zur Post Frontenhausen kocht "brutal regional"

Der Gasthof zur Post Frontenhausen kocht "brutal regional"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.06.2024: Der Gasthof zur Post Frontenhausen kocht "brutal regional"

44 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Das Finale findet diese Woche im "Gasthof zur Post Frontenhausen" statt. Den vielgereisten Gastronomen Thomas hat es nach vielen Jahren in New York nach Bayern in den Ort Frontenhausen verschlagen. Den aufwändig restaurierten Gasthof hat er dort 2021 übernommen. Mit bodenständiger bayerischer Landhausküche möchte Thomas bei den anderen Teilnehmern punkten. Kann das einem gebürtigen Lübecker gelingen?

