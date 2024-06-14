"Lenniger, Lecker und Leidenschaft!" - dafür steht das Landgasthaus LennigerJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.06.2024: "Lenniger, Lecker und Leidenschaft!" - dafür steht das Landgasthaus Lenniger
44 Min.
Folge vom 14.06.2024
Zum Wochenfinale geht es nach Büren zu Kaan. Im "Landgasthaus Lenninger" bietet der gelernte Koch und Küchenmeister einen Mix aus regionaler Küche und Crossover-Elementen an. Kaan schafft in seinem Lokal eine Verbindung aus modernem Ambiente und Gemütlichkeit. Die frischen Speisen kombiniert mit dem Flair des Lokals sind in der Region beliebt, doch heute müssen auch die Mitstreiter überzeugt werden.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
