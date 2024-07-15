Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 15.07.2024
44 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12

Los geht's in eine neue Woche in Kiel und Umgebung. Mario lädt seine Gäste in seine "Gaststätte Willrodt" ein. Der Koch und Inhaber betreibt das Lokal seit 2018. Mit gutbürgerlicher Küche und einer gemütlichen Atmosphäre möchte der leidenschaftliche Gastronom seine Konkurrenten überzeugen. Gelingt es ihm, den Wochenstart zum Traumstart zu machen?

