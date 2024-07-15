Gut bürgerliche Küche im "Gaststätte Willrodt"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.07.2024: Gut bürgerliche Küche im "Gaststätte Willrodt"
44 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12
Los geht's in eine neue Woche in Kiel und Umgebung. Mario lädt seine Gäste in seine "Gaststätte Willrodt" ein. Der Koch und Inhaber betreibt das Lokal seit 2018. Mit gutbürgerlicher Küche und einer gemütlichen Atmosphäre möchte der leidenschaftliche Gastronom seine Konkurrenten überzeugen. Gelingt es ihm, den Wochenstart zum Traumstart zu machen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins