Wieder in Kiel geht es am vorletzten Tag zum gebürtigen New Yorker John. Als Meeresforscher kam er nach Kiel, heute ist er Inhaber eines Burger-Restaurants und der "Westside Bar and Pizzeria". Er selbst arbeitet sowohl in der Küche als auch im Service. Gemeinsam mit seinem neuseeländischen Freund David will er das New Yorker Pizza-Konzept nach Kiel bringen. Sind seine Konkurrenten bereit für die US-Version des italienischen Klassikers?
