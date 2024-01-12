Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 12.01.2024: Qualitätsunterschiede im "HAMANN'S local Kitchen"

44 Min.

Zum Wochenfinale geht es nach Herschbach zu Jan. In seinem Lokal "HAMANN'S local Kitchen" bietet der gelernte Koch und Landwirt eine Mischung aus deutscher und amerikanischer Küche an. Der Gastronom will dort mit seinem Konzept regionale Partner unterstützen und Nachhaltigkeit fördern. Funktioniert das und können seine Mitstreiter am Ende des Tages den Qualitätsunterschied schmecken?

