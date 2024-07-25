Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 25.07.2024
44 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12

Heute empfängt Tobias die Gastronomen-Runde in seinem Lokal "Klinglers schwäbisches Gasthaus" in Nürtingen. Der gelernte Koch ist vor vierzehn Jahren in den Familienbetrieb eingestiegen und der traditionellen schwäbischen Küche verbunden. Seine klassischen Gerichte bekommen durch ihre moderne Interpretation einen neuen Touch, aber wird er damit auch seine Mitstreiter überzeugen?

